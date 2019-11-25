Иран обвинил США в усилении напряжённости в стране

"И правительство, и МИД всегда имели хорошее и продуктивное взаимодействие с парламентом страны, и мало тех, кто как Зариф имел такие же хорошие отношение с парламентом. Он всегда отвечает на вопросы парламентариев", указал Мусави.

"Ещё более неприятным было вмешательство иностранных государств, которое мы осудили, потому что Иран рассматривает протест как право народа, и в конституции страны предусматривается это. Мы признаём мирные протесты. В последние годы уже имелись подобные случаи, когда люди выражали свой протест", пояснил он.

"Мы рассматриваем их поддержку как вмешательство во внутренние дела Ирана в рамках политики максимального давления на Иран. Их оценки прав человека и свободы выражения мнений, Интернета и т. д. показывают, что они на самом деле поступают совсем иначе. Мы не считаем эти заявления доброжелательными по отношению к иранскому народу, а скорее это усиление напряжённости в Иране", добавил он.

Он также сообщил, что 6 декабря в Вене состоится заседание Совместной комиссии на уровне заместителей министров, на котором будут обсуждены последние события в реализации ядерной сделки.

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