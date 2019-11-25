Бруней выразил заинтересованность в использовании возможностей сферы здравоохранения Ирана

Как отметила посол Ирана, Бруней зависит от других стран в области здравоохранения.

"Условия образования и здравоохранения в Брунее основаны на традиционных, социальных и климатических условиях. С точки зрения предотвращения возникновения заболеваний, ситуацию в Иране нельзя сравнивать с ситуацией в Брунее", - сказала Риги.

"Прошли встречи с министром здравоохранения Брунея, и разъяснены превентивные меры Ирана по сокращению затрат на лечение, и официальные лица страны приветствовали их", указала она.

"Представители сферы здравоохранения Брунея также объявили о своей готовности провести совместные исследования с Ираном по конкретным заболеваниям", добавила Риги.

"Чиновники страны также выразили заинтересованность в обмене врачами",заключила она.

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