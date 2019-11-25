25 нояб. 2019 г., 12:15
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News Code: 83568180
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Бруней выразил заинтересованность в использовании возможностей сферы здравоохранения Ирана

Бруней выразил заинтересованность в использовании возможностей сферы здравоохранения Ирана

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – "Возможности Ирана в области оказания первичной медико-санитарной помощи и здравоохранения показаны для должностным лицам из сферы здравоохранения Брунея, и представители органов здравоохранения заявили о своей готовности использовать потенциал Ирана в этой областов, заявила посол Ирана в Брунее Хомейра Риги.

Как отметила посол Ирана, Бруней зависит от других стран в области здравоохранения.

"Условия образования и здравоохранения в Брунее основаны на традиционных, социальных и климатических условиях. С точки зрения предотвращения возникновения заболеваний, ситуацию в Иране нельзя сравнивать с ситуацией в Брунее", - сказала Риги.

"Прошли встречи с министром здравоохранения Брунея, и разъяснены превентивные меры Ирана по сокращению затрат на лечение, и официальные лица страны приветствовали их", указала она.

"Представители сферы здравоохранения Брунея также объявили о своей готовности провести совместные исследования с Ираном по конкретным заболеваниям",  добавила Риги.

"Чиновники страны также выразили заинтересованность в обмене врачами",заключила она.

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