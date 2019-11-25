Интерес российских туристов к Ирану вырос: директор Ассоциации туроператоров РФ

"Близость Ирана к Ираку и некоторым нестабильным странам Ближнего Востока не оказала негативного влияния на интерес российских туристов к поездкам в страну", сказала она.

"Сотни уникальных туристических достопримечательностей в Иране сделали его одним из лучших мест в мире с широкими туристическими возможностями", добавила она.

"Многие российские туристы, которые едут в Иран наслаждаются страной, забывают всю негативную пропаганду западных СМИ", отметила она.

"У меня есть и опыт жизни и пребывания в Японии, но достопримечательности и положительные моменты, которые я видела в Иране, и гостеприимство иранцев, сделали Иран привлекательным местом и идеальным для деятельности туризма", указала она.

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