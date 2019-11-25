25 нояб. 2019 г., 11:56
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News Code: 83568118
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Рухани выразил надежду на расширение отношений с Боснией и Герцеговиной

Рухани выразил надежду на расширение отношений с Боснией и Герцеговиной

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани по случаю Национального дня Боснии и Герцеговины выразил надежду на расширение двусторонних связей.

Иранский президент в своей поздравительной телеграмме председательствующему в президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшичу призвал к развитию всеобщего сотрудничества двух стран.
Он также пожелал успеха и здоровья председательствующего в президиуме и народа Боснии и Герцеговины.

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