Рухани выразил надежду на расширение отношений с Боснией и Герцеговиной

Иранский президент в своей поздравительной телеграмме председательствующему в президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшичу призвал к развитию всеобщего сотрудничества двух стран.
Он также пожелал успеха и здоровья председательствующего в президиуме и народа Боснии и Герцеговины.
Тегеран, 25 ноября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани по случаю Национального дня Боснии и Герцеговины выразил надежду на расширение двусторонних связей.
Иранский президент в своей поздравительной телеграмме председательствующему в президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшичу призвал к развитию всеобщего сотрудничества двух стран.
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