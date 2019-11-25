Рухани выразил надежду на расширение отношений с Боснией и Герцеговиной

Иранский президент в своей поздравительной телеграмме председательствующему в президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшичу призвал к развитию всеобщего сотрудничества двух стран.

Он также пожелал успеха и здоровья председательствующего в президиуме и народа Боснии и Герцеговины.

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