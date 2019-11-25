Нахичевань призвала к расширению культурных связей с Ираном

Она на встрече с генеральным консулом Ирана в Нахичевани Ахмадом Хоссейни назвала важным установление отношений с иранскими провинциями Восточный и Западный Азербайджан.

Гадимова выразила готовность к рассмотрению и реализации соглашений в области культуры и искусства.

Ссылаясь на свой недавний визит в Тебриз для участия в мероприятии по выбору города в качестве туристической столицы исламского мира, министр культуры Нахичевани высоко оценила усилия Ирана в областях культуры и права женщин.

Хоссейни на этой встрече заявил о различных областях сотрудничества между Нахичеванской Автономной Республикой и Ираном в сфере культуры.

Он выразил готовность к развитию культурного двустороннего сотрудничества в дальнейшем.

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