24 нояб. 2019 г., 19:12
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News Code: 83567512
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Иранский короткометражный фильм получил 4 награды

Иранский короткометражный фильм получил 4 награды

Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Кавех Резаи "Парк развлечений" получил 4 награды на международных кинофестивалях в Великобритании и Франции.

Иранская картина получила главный приз за лучший фильм на британском кинофестивале "Carnival".

Кроме того, фильм иранского режиссера удостоен лучший приз "Режиссеры без границ" британского кинофестиваля " Discovery Film Festival".

На французском кинофестивале " Court En Scene" работа Мазахери заслужила похвальные отзывы критиков.

"Парк развлечений" заслужил похвальные отзывы критиков в категории лучший фильм британского кинофестиваля "Winchester Film Festival".

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