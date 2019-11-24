Иранский короткометражный фильм получил 4 награды

Тегеран, 24 ноября. ИРНА — За прошедший месяц абан по иранскому календарю (с 23 октября по 21 ноября 2019 года) Иран посетили 43 корреспондента из 22 зарубежных СМИ, как сообщили в министерстве культуры и исламской ориентации Ирана.