Иранский короткометражный фильм получил 4 награды

Иранская картина получила главный приз за лучший фильм на британском кинофестивале "Carnival".
Кроме того, фильм иранского режиссера удостоен лучший приз "Режиссеры без границ" британского кинофестиваля " Discovery Film Festival".
На французском кинофестивале " Court En Scene" работа Мазахери заслужила похвальные отзывы критиков.
"Парк развлечений" заслужил похвальные отзывы критиков в категории лучший фильм британского кинофестиваля "Winchester Film Festival".
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