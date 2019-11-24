24 нояб. 2019 г., 18:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83567482
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Корреспонденты из 22 СМИ из 10 стран посетили Иран за месяц

Корреспонденты из 22 СМИ из 10 стран посетили Иран за месяц

Тегеран, 24 ноября. ИРНА — За прошедший месяц абан по иранскому календарю (с 23 октября по 21 ноября 2019 года) Иран посетили 43 корреспондента из 22 зарубежных СМИ, как сообщили в министерстве культуры и исламской ориентации Ирана.

"В месяце абан 1398 иранского календарного года 43 корреспондента из 22 зарубежных СМИ из 10 стран мира получили аккредитацию в Исламской Республике Иран", говорится в новом отчёте, опубликованном на официальном сайте министерства культуры и исламской ориентации Ирана.

По данными минкультуры, корреспонденты в основном были из зарубежных средств массовой информации, включая информационные агентства, радио и телевидение, газеты и журналы, новостные сайты, съемочные группы документальных фильмов и различные новостные группы.

В нём отмечается, что на данный момент в Иране работают 150 представительств зарубежных СМИ.

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