Корреспонденты из 22 СМИ из 10 стран посетили Иран за месяц

"В месяце абан 1398 иранского календарного года 43 корреспондента из 22 зарубежных СМИ из 10 стран мира получили аккредитацию в Исламской Республике Иран", говорится в новом отчёте, опубликованном на официальном сайте министерства культуры и исламской ориентации Ирана.

По данными минкультуры, корреспонденты в основном были из зарубежных средств массовой информации, включая информационные агентства, радио и телевидение, газеты и журналы, новостные сайты, съемочные группы документальных фильмов и различные новостные группы.

В нём отмечается, что на данный момент в Иране работают 150 представительств зарубежных СМИ.

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