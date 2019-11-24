Страны-поборницы терроризма не могут обвинять Иран в якобы созданных им проблемах

"Страны, которые являются спонсорами и сторонниками терроризма и экстремизма, злоупотребляют добрососедскими отношениями и вмешиваются во внутренние дела других стран, ослабляя региональную безопасность, не могут обвинять Иран в якобы созданных им проблемах, отвлекая внимание мирового сообщества", заявил Мусави, как следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана.

"Мировое сообщество не забудет военное вторжение в Йемен под руководством Саудовской Аравии, приведшее к убийству десятков тысяч ни в чём не повинных граждан, а также разрушению инфраструктуры и колонизацию страны, направленной на свержение законных правительств и установление марионеточных режимов", указал Мусави.

Он призвал государства отказаться от заблуждений и признать истину, а также вести коллективные переговоры и сотрудничество для поддержания стабильности и безопасности наряду с региональным развитием.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409