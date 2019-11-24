Международная выставка каллиграфии " шелковый путь" пройдет в Иране

"Первая международная выставка каллиграфии " шелковый путь" состоится в городе Мешхед. В мероприятии примут участие представители из Китая и Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Китая и исламских стран", сказал он, комментируя встречу с министром науки, исследований и технологий Ирана Мансуром Голами.

По его словам, во время встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле он обсудил проведение первой выставки каллиграфии с участием стран шелкового пути. " Генеральный директор ЮНЕСКО и ее заместители приветствовали инициативу иранской стороны", указал он.

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