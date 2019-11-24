24 нояб. 2019 г., 16:11
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News Code: 83567293
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Тегеран объявлен финалистом всемирной премии World Smart City Awards

Тегеран объявлен финалистом всемирной премии World Smart City Awards

Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Иранская столица вошла в список финалистов номинации «Город» от международной премии World Smart City Awards.

Об этом сообщили в организации информационных и коммуникационных технологий муниципалитета Тегерана.

Премию получил генеральный директор организации информационных и коммуникационных технологий муниципалитета Тегерана  Мохаммад Фарджуд.

Кроме того, города Бристоль (Великобритания), Куритиба (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), Сеул (Корея) и Стокгольм (Швеция) попали в число лауреатов премии World Smart City Awards.

В соревновании приняли участие 450 планов, проектов, достижений, идей и стратегий в области устойчивого развития умных городов из 54 страны мира.

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