Тегеран объявлен финалистом всемирной премии World Smart City Awards

Об этом сообщили в организации информационных и коммуникационных технологий муниципалитета Тегерана.

Премию получил генеральный директор организации информационных и коммуникационных технологий муниципалитета Тегерана Мохаммад Фарджуд.

Кроме того, города Бристоль (Великобритания), Куритиба (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), Сеул (Корея) и Стокгольм (Швеция) попали в число лауреатов премии World Smart City Awards.

В соревновании приняли участие 450 планов, проектов, достижений, идей и стратегий в области устойчивого развития умных городов из 54 страны мира.

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