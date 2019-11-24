Иранская теннисистка выиграла международный турнир в Кении

Она в последний день соревнований в финале соревнований обыграла соперницу из Бурунди со счетом 6:3 и 6:2.

Сафи также в парном матче удалось занять 2-е место.

Международный турнир по теннису среди молодежи до 18 лет прошел 17-24 ноября в Кении.

Теннисисты из Ирана, Кении, Бурунди, Китайского Тайбэя, Хорватии, Ирландии, Египта, Нидерландов, Индии, Великобритании, Австрии, России, США и Новой Зеландии приняли участие в этом турнире.

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