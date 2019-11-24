24 нояб. 2019 г., 15:36
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News Code: 83567220
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Промышленно-развитые страны заинтересованы в инвестициях в Иран

Промышленно-развитые страны заинтересованы в инвестициях в Иран

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Согласно данным министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, в первой половине текущего года такие страны, как Германия, Китай, Россия и Нидерланды высказали заинтересованность в инвестициях в Иран.

За первые 6 месяцев иранского 1398 года 52 плана в стоимостном выражении 767 млн.долларов были одобрены министерством промышленности, шахт и торговли Ирана с участием иностранных инвесторов.
Голландцы внесли вклад в промышленность, шахты и торговлю страны на сумму 48,2%. Нидерланды инвестировали в 4 проекта 372 млн. долларов, ОАЭ участвовали в 5 проектах на 178 млн. долларов, Германия – на 71 млн. долларов в 3 проектах,Турция – на 66 млн. долларов в 10 проектах, Китай – на 28 млн. долларов в 4 проектах.


Данные свидетельствуют о наибольшей доле инвестиций Турции, Афганистан и Объединённых Арабских Эмиратов, которые занимают второе и третье места. Нидерланды, Китай и Индия занимают 4-е место, а Германия и Россия совместно занимают 5-е место по количеству инвестиций в Иран.
97,8% от иностранной инвестиции относится к сектору промышленность, 0,1% - к отрасли рудников и доля сектора торговли составляет 2,1%.  

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