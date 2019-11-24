24 нояб. 2019 г., 12:39
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News Code: 83566853
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Послы Омана и Венгрии встретились с Зарифом

Послы Омана и Венгрии встретились с Зарифом

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Послы Омана и Венгрии сегодня провели встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране.

Посол Омана в Иране Сауд Бин Ахмед Бин Халид Аль-Барвани по случаю завершения своей дипломатической миссии встретился с Зарифом.
Новый посол Венгрии Зольтан Варга Хасонитс также сегодня вручил свои верительные грамоты иранскому министру иностранных дел.

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