Иранские борцы примут участие в турнире "Московские звезды"

Кубок по вольной борьбе "Московские звезды" 30 ноября пройдет в Москве.

В столице Северной Осетии 7 декабря стартует Международный турнир по вольной борьбе "Аланы".

Главным тренером команды Ирана стал Голамреза Мохаммади. В составе сборной на турнир следующие спортсмены:



Алиреза Сарлак (57 кг)

Маджид Дастан (61 кг)

Амир Мохаммад Яздани и Мортеза Гиаси (65 кг)

Ахмад Базри (86 кг)

Мохаммад Джавад Эбрахими (92 кг)

Мохаммад Хоссейн Мохаммадиан и Аббас Форутан (97 кг)

Амирхоссейн Заре (125 кг)

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