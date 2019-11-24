Иранские борцы примут участие в турнире "Московские звезды"

Кубок по вольной борьбе "Московские звезды" 30 ноября пройдет в Москве.
В столице Северной Осетии 7 декабря стартует Международный турнир по вольной борьбе "Аланы".
Главным тренером команды Ирана стал Голамреза Мохаммади. В составе сборной на турнир следующие спортсмены:
Алиреза Сарлак (57 кг)
Маджид Дастан (61 кг)
Амир Мохаммад Яздани и Мортеза Гиаси (65 кг)
Ахмад Базри (86 кг)
Мохаммад Джавад Эбрахими (92 кг)
Мохаммад Хоссейн Мохаммадиан и Аббас Форутан (97 кг)
Амирхоссейн Заре (125 кг)
Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Сборная Ирана по вольной борьбе участвует в международных турнирах "Московские звезды" и "Аланы".
Кубок по вольной борьбе "Московские звезды" 30 ноября пройдет в Москве.
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