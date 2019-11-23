Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

"Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты, Минфин рассматривает этот вопрос, вы можете у министерства финансов поинтересоваться", - сказал Новак, который также является сопредседателем межправкомиссии РФ-Иран.

"Примерно 2 миллиарда долларов, 5 миллиардов - это с учётом ранее принятых решений. Они говорят, что им 5 (миллиардов - ред) всего, в 2015 году обещали, ... они просят до 5 миллиардов довести", - сказал Новак.

"Там есть строительство теплоэлектростанций, гидроэлектростанций, железной дороги, поставка вагонов для метро", - пояснил Новак, комментируя вопрос, на какие проекты Иран хочет привлечь кредитные средства.

Изначально из общего кредита средства предполагалось направить на проект электростанции "Сирик" мощностью 1400 МВт и стоимостью 1,2 миллиарда долларов, а также на электрификацию железной дороги Гармсар-Инче Бурун с кредитом примерно в 1 миллиард долларов.

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