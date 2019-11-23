Муниципалитет Сараева заинтересован в укреплении связей с иранскими городами

"Скака на встрече с послом Ирана в Боснии и Герцеговине Махмудом Хейдари призвал к дальнейшему укреплению связей между муниципалитетами иранских и боснийских городов в области городских услуг", говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранской дипмиссии в Боснии и Герцеговине.

Он указал на недавний визит в Иран, выразив благодарность мэров Тегерана и Исфахана за гостеприимство.

По его словам, Босния и Герцеговина не забудет поддержку Ирана в самые трудные и сложные времена, заявив, что развитие связей между муниципалитетами приведет к укреплению связей двух стран.

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