23 нояб. 2019 г., 17:24
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News Code: 83565999
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Иран подал иск против враждебных персоязычных ТК

Иран подал иск против враждебных персоязычных ТК

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Посольство Ирана в Лондоне подало иск в телекоммуникационный регулятор Ofcom против некоторых враждебных персоязычных каналов в Британии, в том числе персидской службы ВВС, ТК Manoto и Iran International за предвзятое искажение фактов недавних событий в Иране.

"Иран подал иск в Британский Ofcom на враждебные персоязычные каналы в том числе персидскую службу ВВС, Iran International и Manoto за предвзятое искажение фактов последних событий в Иране, призыв к массовым волнениям и насилию в отношении гражданских органов Ирана", написал посол Ирана в Британии Хамид Баидинижад на своей странице в Twitter.

Иранский посол также призвал Ofcom реализовать закон в отношении этих информационных источников.

Напомним, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин.

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