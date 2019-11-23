Иран подал иск против враждебных персоязычных ТК

"Иран подал иск в Британский Ofcom на враждебные персоязычные каналы в том числе персидскую службу ВВС, Iran International и Manoto за предвзятое искажение фактов последних событий в Иране, призыв к массовым волнениям и насилию в отношении гражданских органов Ирана", написал посол Ирана в Британии Хамид Баидинижад на своей странице в Twitter.

Иранский посол также призвал Ofcom реализовать закон в отношении этих информационных источников.

Напомним, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин.

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