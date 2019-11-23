Итальянские компании заинтересованы в работе на рынке Иране

"Итальянские компании активно принимают участие в выставках, проходящих в Тегеране", сказал Перроне на встрече с руководителем Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масудом Хансари.

По его словам, посольство Италии в Тегеране прилагает все усилия для того, чтобы развивать отношения между иранскими и итальянскими компаниями.

Перроне подчеркнул необходимость устранения банковских препятствий на пути укрепления экономических связей, заявив, что в отличие от других европейских стран Италия пытается не приостановить банковские связи с Ираном.

Он также отметил, что в ближайшее время делегация из различных банков Италии совершит визит в Иран.

Масуд Хансари, в свою очередь, выразил надежду, что усилия дипмиссии Италии в Иране приведут к укреплению связей между двумя странами.

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