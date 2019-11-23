23 нояб. 2019 г., 17:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83565975
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Итальянские компании заинтересованы в работе на рынке Иране

Итальянские компании заинтересованы в работе на рынке Иране

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Итальянские компании по-прежнему заинтересованы в работе на рынке Иране, заявил посол Италии в Иране Джузеппе Перроне.

"Итальянские компании активно принимают участие в выставках, проходящих в Тегеране", сказал Перроне на встрече с руководителем Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масудом Хансари.
По его словам, посольство Италии в Тегеране прилагает все усилия для того, чтобы развивать отношения между иранскими и итальянскими компаниями.
Перроне подчеркнул необходимость устранения банковских препятствий на пути укрепления экономических связей, заявив, что в отличие от других европейских стран Италия пытается не приостановить банковские связи с Ираном.
Он также отметил, что в ближайшее время делегация из различных банков Италии совершит визит в Иран.
Масуд Хансари, в свою очередь, выразил надежду, что усилия дипмиссии Италии в Иране приведут к укреплению связей между двумя странами.
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