23 нояб. 2019 г., 16:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83565953
0 Persons

Боснинский чиновник: Иран — великий друг Боснии и Герцеговины

Боснинский чиновник: Иран — великий друг Боснии и Герцеговины

Белград, 23 ноября. ИРНА — Мусульманский член Президентского совета Боснии и Герцеговины Шафик Джафарович на научной олимпиаде Персидско-боснийского учебно-воспитательного комплекса заявил, что Исламская Республика Иран является великим другом Боснии и Герцеговины.

"Босния и Герцеговина не забудет поддержку Ирана в самые трудные и сложные для нашей страны времена", подчеркнул он.

Иранский посол в Боснии и Герцеговине Махмуд Хейдари поздравил народ Боснии и Герцеговины с Национальным праздником - Днем государственности.

"Подход Исламской Республики Иран всегда заключался в том, чтобы поддерживать независимость, территориальную целостность и мирное сосуществование всех боснийских и герцеговинских этнических общин и стремиться к тому, чтобы национальное единство и солидарность всех этнических групп укреплялись с каждым днём", добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =