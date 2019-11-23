Боснинский чиновник: Иран — великий друг Боснии и Герцеговины

"Босния и Герцеговина не забудет поддержку Ирана в самые трудные и сложные для нашей страны времена", подчеркнул он.

Иранский посол в Боснии и Герцеговине Махмуд Хейдари поздравил народ Боснии и Герцеговины с Национальным праздником - Днем государственности.

"Подход Исламской Республики Иран всегда заключался в том, чтобы поддерживать независимость, территориальную целостность и мирное сосуществование всех боснийских и герцеговинских этнических общин и стремиться к тому, чтобы национальное единство и солидарность всех этнических групп укреплялись с каждым днём", добавил он.

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