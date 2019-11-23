23 нояб. 2019 г., 15:34
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News Code: 83565887
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МИД осудил санкции США в адрес министра связи Ирана

МИД осудил санкции США в адрес министра связи Ирана

Тегеран, 23 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в субботу осудил санкции США в адрес министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

"Для нынешней администрации США не имеет значения принципы и ценности демократии, прозрачность и права человека, в том числе свобода интернета", заявил он.
Указав на давления США на руководителей корпораций и крупных социальных сетей и СМИ, включая Twitter, чтобы заблокировать доступ несогласных голосов в прошлом, Мусави заявил, что все это свидетельствует о политическом и инструментальном подходе США к среде свободного Интернета.
Министерство финансов США в пятницу внесло в санкционный список министра информационных и коммуникационных технологий Ирана.

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