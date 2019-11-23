МИД осудил санкции США в адрес министра связи Ирана

"Для нынешней администрации США не имеет значения принципы и ценности демократии, прозрачность и права человека, в том числе свобода интернета", заявил он.

Указав на давления США на руководителей корпораций и крупных социальных сетей и СМИ, включая Twitter, чтобы заблокировать доступ несогласных голосов в прошлом, Мусави заявил, что все это свидетельствует о политическом и инструментальном подходе США к среде свободного Интернета.

Министерство финансов США в пятницу внесло в санкционный список министра информационных и коммуникационных технологий Ирана.

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