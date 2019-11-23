23 нояб. 2019 г., 14:27
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News Code: 83565746
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Иранец стал лучшим каратистом мира в тяжелом весе

Иранец стал лучшим каратистом мира в тяжелом весе

Тегеран, 23 ноября, ИРНА – Иранский каратист Саджад Ганджзаде стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Согласно рейтингу Всемирной федерации каратэ (WKF), Ганджзаде в весовой категории свыше 84 кг остался лучшим каратистом мира в тяжелом весе. Он в 2017 году также получил это звание.
Другие каратисты Ирана Бахман Асгари в весовой категории 75 кг и Забиолла Пуршиб в весовой категории 84 кг выступят в соревнованиях в Мадриде.
Сборная Ирана по каратэ во вторник примет участие в 7-м этапе турнира Karate-1 2019 года в Испании.
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