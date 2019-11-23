Иранец стал лучшим каратистом мира в тяжелом весе

Согласно рейтингу Всемирной федерации каратэ (WKF), Ганджзаде в весовой категории свыше 84 кг остался лучшим каратистом мира в тяжелом весе. Он в 2017 году также получил это звание.

Другие каратисты Ирана Бахман Асгари в весовой категории 75 кг и Забиолла Пуршиб в весовой категории 84 кг выступят в соревнованиях в Мадриде.

Сборная Ирана по каратэ во вторник примет участие в 7-м этапе турнира Karate-1 2019 года в Испании.

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