23 нояб. 2019 г., 13:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83565589
0 Persons

Министр связи Ирана прокомментировал новые санкции США

Министр связи Ирана прокомментировал новые санкции США

Тегеран, 23 ноября, ИРНА – Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми прокомментировал санкции США в адрес него.

Министерство финансов США в пятницу внесло в санкционный список министра информационных и коммуникационных технологий Ирана.
"Я не единственный член клуба лиц, находящихся под санкциями США, (согласно сказкам Трампа). До меня там были иранские стартапы, разработчики, больные раком и дети-бабочки", написал он в Twitter.
"Я продолжу защищать доступ к интернету и не позволю США остановить развитие Ирана", отметил он.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =