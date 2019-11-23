Министр связи Ирана прокомментировал новые санкции США

Министерство финансов США в пятницу внесло в санкционный список министра информационных и коммуникационных технологий Ирана.

"Я не единственный член клуба лиц, находящихся под санкциями США, (согласно сказкам Трампа). До меня там были иранские стартапы, разработчики, больные раком и дети-бабочки", написал он в Twitter.

"Я продолжу защищать доступ к интернету и не позволю США остановить развитие Ирана", отметил он.

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