В Иране открылся чемпионат мира по фехтованию

Индивидуальные соревнования класса А 23 декабря и командные соревнования 24 декабря пройдут в спортивном комплексе Шируди в Тегеране.

Спортсмены из таких стран, как Италия, Испания, Бельгия, Казахстан, Кувейт, Тунис, Украина, Грузия, Азербайджан, Румыния, Ирак, Иордания и Узбекистан приняли участие в соревнованиях. 20 фехтовальщиков из Ирана присутствуют в турнире.

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