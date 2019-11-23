В Иране открылся чемпионат мира по фехтованию

Индивидуальные соревнования класса А 23 декабря и командные соревнования 24 декабря пройдут в спортивном комплексе Шируди в Тегеране.
Спортсмены из таких стран, как Италия, Испания, Бельгия, Казахстан, Кувейт, Тунис, Украина, Грузия, Азербайджан, Румыния, Ирак, Иордания и Узбекистан приняли участие в соревнованиях. 20 фехтовальщиков из Ирана присутствуют в турнире.
Тегеран, 23 ноября, ИРНА - Чемпионат мира по фехтованию среди молодежи в субботу открылся в Иране с участием 13 иностранных команд.
Индивидуальные соревнования класса А 23 декабря и командные соревнования 24 декабря пройдут в спортивном комплексе Шируди в Тегеране.
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