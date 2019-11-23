23 нояб. 2019 г., 12:31
Journalist ID: 2390
News Code: 83565438
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В Иране прошли шествия в поддержку руководства

В Иране прошли шествия в поддержку руководства

Тегеран, 23 ноября, ИРНА – Масштабные шествия в поддержку руководства Ирана состоялись в различных городах страны. Демонстранты осуждают деструктивные меры мятежников, которые при поддержке врагов Исламской Республики, разрушили общественное имущество, религиозные и культурные центры.

За последние дни прошли митинги и шествия в поддержку властей в Иране. Участники массовых митингов ещё раз выразили приверженность идеям Исламской Республики Ирана, и осудили действия мятежников, которые нарушили безопасность страны.
В пятницу шествия прошли в Мешхеде, Иламе, Абадане, Боруджерде, Махшахре, Рей, Дамган, Исламабад-Гарб, Шуш, Шадеган, Мараге, Хоррамшахр, Малайер, Бане, Пишве и Дамаванде.
Волна протестов в Иране началась в прошлой неделе из-за повышения цен на бензин.

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