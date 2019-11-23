В Иране прошли шествия в поддержку руководства

За последние дни прошли митинги и шествия в поддержку властей в Иране. Участники массовых митингов ещё раз выразили приверженность идеям Исламской Республики Ирана, и осудили действия мятежников, которые нарушили безопасность страны.

В пятницу шествия прошли в Мешхеде, Иламе, Абадане, Боруджерде, Махшахре, Рей, Дамган, Исламабад-Гарб, Шуш, Шадеган, Мараге, Хоррамшахр, Малайер, Бане, Пишве и Дамаванде.

Волна протестов в Иране началась в прошлой неделе из-за повышения цен на бензин.

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