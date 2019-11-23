Президент Пакистана: отношения с Ираном – приоритет внешней политики Исламабада

Пакистанский президент на церемонии по случаю завершения дипломатической миссии посла Ирана в Исламабаде Мехди Хонардуста высоко оценил позицию Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по Кашмиру.
Он отметил, что у Тегерана и Исламабада хорошие отношения согласно общим религиозными и культурным традициям и интересам двух стран.
Альви также подверг критике ситуацию с правами человека в Кашмире, заявив, что Пакистан стремится бороться с иранофобией.
Посол Ирана на этой встрече назвал мир и стабильность основным приоритетом двух стран.
Он также призвал к развитию всеобщих связей и взаимодействий двух стран в целях установления стабильности на юге Азии.
Исламабад, 23 ноября, ИРНА - Отношения с Ираном является приоритетом внешней политики Исламабада. Об этом заявил президент Пакистана Ариф Альви.
Пакистанский президент на церемонии по случаю завершения дипломатической миссии посла Ирана в Исламабаде Мехди Хонардуста высоко оценил позицию Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по Кашмиру.
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