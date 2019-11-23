23 нояб. 2019 г., 11:57
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News Code: 83565349
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Судебная власть Ирана сообщила об аресте 100 лидеров протеста

Судебная власть Ирана сообщила об аресте 100 лидеров протеста

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - Корпус стражей исламской революции задержал около 100 лидеров недавних акций протеста, которые проходили в Иране последнюю неделю. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Он отметил, что благодаря руководству Верховного лидера и бдительности народа восстановлена стабильность в стране и недавние беспорядки завершились.
Представитель судебной власти Ирана также указал на связи арестованных с антиреволюционными и сепаратистскими группировками. По его словам, некоторые из них были вооруженными.

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