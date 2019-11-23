Судебная власть Ирана сообщила об аресте 100 лидеров протеста

Он отметил, что благодаря руководству Верховного лидера и бдительности народа восстановлена стабильность в стране и недавние беспорядки завершились.

Представитель судебной власти Ирана также указал на связи арестованных с антиреволюционными и сепаратистскими группировками. По его словам, некоторые из них были вооруженными.

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