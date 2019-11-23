Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном на Чемпионате CAFA

Соревнования по футболу в Азии под названием Чемпионата CAFA среди девушек до 23 лет проходит в Таджикистане с участием Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана и Туркменистана.

При этом иранские девушки в первое встрече победили Таджикистан со счетом 4:0.

Следующий матч сборной Ирана состоится сегодня в субботу против Туркменистана в 14:00 часов по местному времени.

Турнир «CAFA Women’s Championship 2019» проходит в Ташкенте под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. Борьбу за медали ведут шесть женских национальных сборных – Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана, Афганистана, Туркменистана.

Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.

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