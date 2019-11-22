22 нояб. 2019 г., 22:14
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News Code: 83564844
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Минфин США ввели санкции против министра связи Ирана

Минфин США ввели санкции против министра связи Ирана

Тегеран, 22 ноября. ИРНА — Министерства финансов США внесло в санкционный список министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

В Минфин отметили, что ограничительные меры связаны с якобы причастностью Джахроми к осуществлению Ираном широкомасштабной цензуры в интернете.

Ранее Азари Джахроми заявил, что доступ к интернету ограничен по распоряжению высшего совета национальной безопасности страны. При этом он отметил, что министерство информационных и коммуникационных технологий работает над этой проблемой, и будет снять ограничения на интернет сразу после нормализации обстановки в стране.

Напомним, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин.

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