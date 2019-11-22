22 нояб. 2019 г., 21:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83564841
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Из Азербайджана в Иран экстрадированы 10 заключённых

Из Азербайджана в Иран экстрадированы 10 заключённых

Баку, 22 ноября. ИРНА — 10 заключенных-граждан Ирана переведены для отбывания наказания из азербайджанских исправительных учреждений в свою страну.

Главный консул Ирана в Азербайджане Хусейн Джалини отметил, что это уже 26-й случай по экстрадиции заключённых между двумя странами. "Большинство экстрадированных граждан ИРИ отбывали свой срок за контрабанду наркотиков", уточнил он.

Он добавил, что процесс по передаче заключённых состоялся в пятницу на Астаринском пограничном пункте.

По словам иранского консула, вопрос экстрадиции этих заключенных был обсужден в ходе встречи 24 октября на полях саммита Движения неприсоединения в Баку президента Ирана Хасана Рухани со своим азербайджанским коллегой.

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