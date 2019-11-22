Переговоры по Сирии пройдут в Нур-Султане 10-11 декабря

"Поступила официальная нота, переговоры по Сирии [состоятся] 10-11 декабря", - сказал Тлеуберди.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

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