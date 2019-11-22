В среду в Университете Ал-Захра в Тегеране прошел Третий всеиранский фестиваль студенческого театра на русском языке, в котором приняли участие 10 театральных групп из разных университетов Ирана.

Спектакли представляли собой «На ошибках учатся, Микроскоп, Царь голод, Предложение, Глупый француз, Смерть чиновника, Хамелеон, На даче, Веселая школа, Последний срок, Мечта» от выдающихся русских писателей 19-го и 20-го веков.

Фестиваль стартовал в среду и в нем приняли преподаватели и студенты русского языка иранских вузов. Он был приветствован всеми театральными группами и с успехом завершил свое работу представлением лучших работ.

Всеиранский фестиваль студенческого театра на русском языке уже третий год проводится в Университете Аль-Захра и это само по себе показывает успешность таких мероприятий на русском языке в Иране.

Русский язык и литература в Иране имеет особое место и в более чем 11 иранских вузах изучается специальность русского языка и литературы.

Уже более семидесяти лет в Иране преподается специальность русского языка. Однако вначале она не была так разнообразна как сейчас. Первое время, т.е. в 1944 году существовала только кафедра «русского языка» в Тегеранском университете. Однако после распада СССР интерес к его изучению в персидской среде резко возрос. Уже выпускники тегеранского университета, в свою очередь, объединив свои усилия, смогли сформировать кафедры русского языка в отдаленных провинциях страны.

Следует отметить, что в иранских университетах в бакалавриате студентам присваивается в основном специальность перевода русского языка. В магистратуре преподаются специальности "русская литература" и "методика преподавания " а в аспирантуре только "методика преподавания".

Причины сформирования многочисленных кафедр русского языка и литературы состоит в отношения России и Ирана в разных сферах. Уже благодаря этим отношениям в иранском правительстве больше уделяют внимание русскому языку и расширение этого языка есть в повестке дня правительства.

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