Для нейтрализации санкций нужна общемировая договорённость

"Экономическая ситуация, действительно, очень сложная. Как мы знаем, 39 % стран, которые входят в Организацию Объединённых Наций, сейчас находятся под различными санкциями разных организаций и стран", сказал он.

По его словам, США, которые имеют около 25 % мирового валового продукта, и участвуют в этих санкционных акциях против многих стран, безусловно, играют очень большую роль в этом деле. " И конечно, те страны, которые выступают против действий США, пытаются создать какую-то систему, противоречащую этим действиям", указал Сажин.

"Поэтому я думаю, что здесь нужна какая-то общемировая договорённость, чтобы нейтрализовать эти отрицательные моменты в экономике каждой страны, которая находится под санкциями, и соответственно, в экономике всего мира" заключил он.

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