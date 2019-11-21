21 нояб. 2019 г., 23:21
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News Code: 83564344
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Для нейтрализации санкций нужна общемировая договорённость

Для нейтрализации санкций нужна общемировая договорённость

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Для того, чтобы нейтрализовать отрицательные моменты в экономике каждой страны, которая находится под санкциями нужна какая-то общемировая договорённость, заявил в интервью ИРНА старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Экономическая ситуация, действительно, очень сложная. Как мы знаем, 39 % стран, которые входят в Организацию Объединённых Наций, сейчас находятся под различными санкциями разных организаций и стран", сказал он.

По его словам, США, которые имеют около 25 % мирового валового продукта, и участвуют в этих санкционных акциях против многих стран, безусловно, играют очень большую роль в этом деле. " И конечно, те страны, которые выступают против действий США, пытаются создать какую-то систему, противоречащую этим действиям", указал Сажин.

"Поэтому я думаю, что здесь нужна какая-то общемировая договорённость, чтобы нейтрализовать эти отрицательные моменты в экономике каждой страны, которая находится под санкциями, и соответственно, в экономике всего мира" заключил он.

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