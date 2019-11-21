Россия и Иран обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия

Как сопредседатели постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в 16-18 июня в Иране.

"Как сопредседатель постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству я отправился в Москву для проведения переговоров по предоставлению российской стороной Тегерану кредита в размере $5 млрд", заявил Ардаканиан.

Иранский министр напомнил, что Россия и Иран договорились предоставить Тегерану средства в октябре 2015 года, подчеркнув, что деньги будут использованы для строительства электростанции Сирик на побережье Персидского залива и крупной железнодорожной магистрали, которая свяжет город Инчборон на северо-востоке Ирана с Гармсиром, расположенным юго-востоку от Тегерана.

"Мы высоко ценим тот высокий уровень взаимоотношений, который сложился между Россией и Ираном. Мы последовательно реализуем курс лидеров наших стран по наращиванию взаимодействия, нацеленного на укрепление двустороннего сотрудничества", заявил Новак.

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