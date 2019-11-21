В МИД назвали заявление ЕС по Ирану вмешательством во внутренние дела

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана считает заявление ЕС по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела страны, заявил в четверг официальный представитель МИД Аббас Мусави.

" Европе сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами. В Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых есть жертвы", сказал Мусави в ответ на заявлении европейской дипслужбы по недавним протестам в Иране, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, Мусави упрекнул Европу за "невыполнение обещаний" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и поддержку экономического терроризма и санкций США против Тегерана.

Отметим, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. В ЕС назвали неприемлемым насилие в ходе протестов в Иране, призвли власти и демонстрантов проявлять сдержанность, а также обеспечить доступ к интернету.

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