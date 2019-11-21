21 нояб. 2019 г., 19:19
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News Code: 83564259
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Россия назвала слова Помпео о "поддержке" иранского народа лицемерными

Россия назвала слова Помпео о "поддержке" иранского народа лицемерными

Москва, 21 ноября. ИРНА — Заявления госсекретаря США Майка Помпео о "поддержке" иранского населения лицемерны, американцы делают все возможное, чтобы население Ирана страдало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Хочу напомнить, что внутренние решения, которые были приняты руководством Ирана, речь идет о повышении цен на бензин, после чего начались волны протестных настроений, все это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter: "Как я заявил народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами". Он также выразил поддержку протестам, которые проходят в исламской республике.

Она подчеркнула, что из-за действий Вашингтона нарушаются и фундаментальные права человека, законные интересы населения Ирана на беспрепятственное получение продовольствия, медикаментов, всех видов необходимой продукции.

По ее словам, заявления Помпео о "поддержке" иранского народа вызывают недоумение. "Мы следим за развитием ситуации, мы понимаем, что ситуация непростая с учетом, в том числе, и международной обстановки. Мы видим, какое количество внешних игроков пытаются влиять на развитие внутренней ситуации в Иране. Мы также обратили внимание на заявление, которое было сделано господином Помпео со словами поддержки иранского народа. Это вызвало у нас недоумение, учитывая, что многое, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые проходят внутри Ирана, вызвано именно действиями США", - сказала Захарова.

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