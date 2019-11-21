Россия назвала слова Помпео о "поддержке" иранского народа лицемерными

"Хочу напомнить, что внутренние решения, которые были приняты руководством Ирана, речь идет о повышении цен на бензин, после чего начались волны протестных настроений, все это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter: "Как я заявил народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами". Он также выразил поддержку протестам, которые проходят в исламской республике.

Она подчеркнула, что из-за действий Вашингтона нарушаются и фундаментальные права человека, законные интересы населения Ирана на беспрепятственное получение продовольствия, медикаментов, всех видов необходимой продукции.

По ее словам, заявления Помпео о "поддержке" иранского народа вызывают недоумение. "Мы следим за развитием ситуации, мы понимаем, что ситуация непростая с учетом, в том числе, и международной обстановки. Мы видим, какое количество внешних игроков пытаются влиять на развитие внутренней ситуации в Иране. Мы также обратили внимание на заявление, которое было сделано господином Помпео со словами поддержки иранского народа. Это вызвало у нас недоумение, учитывая, что многое, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые проходят внутри Ирана, вызвано именно действиями США", - сказала Захарова.

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