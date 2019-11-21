21 нояб. 2019 г., 12:40
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News Code: 83563903
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Муниципалитеты Тебриза и Баку подпишут соглашение об обмене опытом

Муниципалитеты Тебриза и Баку подпишут соглашение об обмене опытом

Тебриз, 21 ноября, ИРНА – Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде сообщил о подписании соглашения об обмене опытом между муниципалитетами Тебриза и Баку.

Как отметил посол, это соглашение составится в совместной комиссии Ирана и Азербайджана.

По его словам, привлечение инвестиции и развитие городского пространства могут быть результатами этого соглашения.

Джахангирзаде, отметив, что Иран считается пунктом назначения 40% азербайджанских туристов, заявил, что Тебриз при этом может стать одним из туристических направлений азербайджанцев.

«Баку для иранского Тебриза считается соседним городом и поэтому мы можем использовать их опыты для развития Тебриза», - заключил он.

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