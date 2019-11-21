Муниципалитеты Тебриза и Баку подпишут соглашение об обмене опытом

Как отметил посол, это соглашение составится в совместной комиссии Ирана и Азербайджана.

По его словам, привлечение инвестиции и развитие городского пространства могут быть результатами этого соглашения.

Джахангирзаде, отметив, что Иран считается пунктом назначения 40% азербайджанских туристов, заявил, что Тебриз при этом может стать одним из туристических направлений азербайджанцев.

«Баку для иранского Тебриза считается соседним городом и поэтому мы можем использовать их опыты для развития Тебриза», - заключил он.

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