20 нояб. 2019 г., 23:34
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News Code: 83563484
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Россия серьезно готовится к предстоящей в начале декабря встрече по Сирии

Россия серьезно готовится к предстоящей в начале декабря встрече по Сирии

Москва, 20 ноября. ИРНА — Россия серьезно готовится к переговорам в астанинском формате в Нур-Султане, которые состоятся до 10 декабря. Об этом как пишет ТАСС сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы серьезно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря, - сказал он. - Первая декада заканчивается 10 декабря".

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

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