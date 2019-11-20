Россия серьезно готовится к предстоящей в начале декабря встрече по Сирии

"Мы серьезно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря, - сказал он. - Первая декада заканчивается 10 декабря".

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

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