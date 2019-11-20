МИД: вмешательство во внутренние дела других стран является вторым столпом внешней политики США

"Иран решительно осуждает принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека", сказал Мусави, следует из заявления на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Он подчеркнул, что кража правозащитных концепций не обеспечивает легитимности грубой американской внешней политики.

Сенат США во вторник единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге".

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