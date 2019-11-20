20 нояб. 2019 г., 23:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83563477
0 Persons

МИД: вмешательство во внутренние дела других стран является вторым столпом внешней политики США

МИД: вмешательство во внутренние дела других стран является вторым столпом внешней политики США

Тегеран, 20 ноября. ИРНА — После неоднократного выхода из международных договоров, вмешательство во внутренние дела других стран стало вторым столпом внешней политики США, считает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран решительно осуждает принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека", сказал Мусави, следует из заявления на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Он подчеркнул, что кража правозащитных концепций не обеспечивает легитимности грубой американской внешней политики.

Сенат США во вторник единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
6 + 3 =