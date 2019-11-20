Иранец получил престижную награду Общества инженеров-нефтяников

Статья иранского исследователя в области разведки нефти и природного газа, опубликованная в 2018 году в журнале Общества инженеров-нефтяников признана самой лучшей. Таким образом Эмами Мейбоди признан лучшим Молодым техническим автором 2018 года и получил "Медаль Седрика Фергюсона".

Общество инженеров-нефтяников (SPE) — некоммерческая профессиональная организация, чья миссия состоит в том, чтобы собирать, распространять и обмениваться техническими знаниями в отношении геологоразведки, разработки и добычи нефти и газа ресурсов и связанных с ними технологии для общественной пользы и предоставить возможности для специалистов в целях повышения их технической и профессиональной компетентности.

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