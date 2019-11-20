В США назвали Иран крупнейшей ракетной державой на Ближнем Востоке

В докладе разведывательного управления Министерства обороны США, посвящённом военной мощи Ирана, особое внимание уделяется иранскому ракетному потенциалу.

В сообщении говорится, что Иран разработал ракеты средней и малой дальности, а также баллистические ракеты, достигающие целей на расстоянии в 2000 км.

По данным РУМО, Иран располагает средствами для быстрой установки в Персидском заливе и Ормузском проливе свыше 5 тыс. морских мин. Кроме того, в стране активно разрабатываются беспилотники, которые предназначены для нанесения ударов с воздуха, а также ракетные комплексы.

"Не имея современных военно-воздушных сил, Иран разработал баллистические ракеты как средство для нанесения ударов с большой дальностью, чтобы отговорить своих противников в регионе - в частности, США, Израиль и Саудовскую Аравию, от нападения на Иран" говорится в докладе.

Документ отмечает, что космическая программа, якобы носящая мирный характер, позволяет Ирану разрабатывать и испытывать межконтинентальные баллистические ракеты. "Иранский ракетный арсенал – крупнейший в регионе, но его основу составляют ракеты малого радиуса", отмечается в нём.

В докладе отмечается, что Иран продолжает развивать свою ракетную программу, несмотря на усилия американских властей сдержать её введением санкций против Тегерана.

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