Форум иранистов и преподавателей персидского языка России пройдет в декабре

В мероприятии примут участие, представители иранских университетов, иранисты и преподаватели персидского языка из разных регионов России.

Форум проводится с 2014 года под эгидой посольства Исламской Республики Иран в Москве по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Мехди Санаи.

Традиционно на Форуме подводятся итоги работы в иранистике и обучении персидскому языку, проведенной в 2019 году в России; рассматриваются имеющиеся потребности; намечаются основные направления развития этой сферы в следующем году. Также рассматриваются предложения участников Форума по устранению существующих проблем, повышение уровня научных исследований и преподавания персидского языка в России, отмечаются достижения в работе.

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