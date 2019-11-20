МИД Ирана вызвал посла Швейцарии

"Тегеран передал швейцарскому послу в Тегеране, представляющему интересы США, ноту протеста со стороны Исламской Республики Иран из-за вмешательства США во внутренние дела страны", говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Отметим, что в прошедшие дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Власти США, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявили о поддержке несанкционированных протестов и беспорядков в Иране.

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