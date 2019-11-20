Иран и Армения подписали соглашение о приграничном сотрудничестве в сфере ИТ

Документ подписали заместитель руководителя Таможенной службы Ирана Али Баеди Мофрадниа и заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Микаел Пашаян.

На открытии форума "Цифровые решения для приграничного сотрудничества и упрощения процедур торговли" вице-премьер Армении Тигран Авинян отметил, что сегодняшний форум не случайно стартует подписанием двусторонних документов между КГД Армении и Минфином Грузии, а также КГД Армении и Таможенной службой Ирана.

"Это доказывает, что приграничное сотрудничество в данной сфере может привести к положительным изменениям в регионе, цифровизация коммерческих процессов и оцифрованный обмен данными между таможенными органами - требование времени", отметил он.

Он отметил, что цифровизация приведет к упрощению процесса торговли и позволит более эффективно управлять имеющимися приграничными рисками.

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