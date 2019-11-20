Товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 30%

По подсчетам, проведенным АПА на основании отчета Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первые 10 месяцев текущего года объем экспорта из Азербайджана в Иран составил 30 млн. и 999 тыс. долларов, что на 8 млн. и 705 тыс. долларов или на 39% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, импорта из Ирана составил 360 млн. и 534 тыс. долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 81 млн. и 829 тыс. долларов или на 29,3%.

24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что объем торгового оборота между Ираном и Азербайджаном в 2018 году увеличился на 70%. "В прошлом году наш торговый оборот увеличился более чем на 70 процентов. Считаю это рекордным показателем", заявил Алиев, отметив, что прочные связи между двумя странами, естественно, оказали позитивное влияние на все сферы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409