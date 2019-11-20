В Москве открылась международная конференция "Глобализация в современной Азии"

Представители из Ирана, Китая, Индии, Пакистана, Сербии, Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама, Турции, Шри-Ланки и России приняли участие в конференции.

Цель проведения международной конференции, охватывающей несколько крупных регионов Азии, заключается не только в объединении специалистов-регионоведов и востоковедов НИУ ВШЭ, Москвы и регионов России, но и в создании постоянно действующей открытой экспертной площадки на базе НИУ ВШЭ для развития нового формата российского востоковедения и регионоведения. Планируется, что данная конференция станет ежегодной и здесь на регулярной основе будут обсуждаться актуальные вопросы социально-экономического и политического развития как отдельных стран, так и регионов в целом.

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи также выступит с речью в конференции.

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