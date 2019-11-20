20 нояб. 2019 г., 12:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83562519
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Лидер призвал к развитию экономических отношений путем дипломатии

Лидер призвал к развитию экономических отношений путем дипломатии

Тегеран, 20 декабря, ИРНА – Мы можем установить хорошие экономические отношения с нашими соседями и другими странами, используя дипломатический потенциал. Об этом заявил верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи во вторник.

*Благодаря деятельности экономических активистов мы превратим санкции от угроз в возможности
"Если иранский народ и экономические активисты страны смогут подорвать санкции, опираясь на собственные потенциалы, то санкционный фактор прекратит санкции, потому что им будет нанесен ущерб", добавил Лидер.
*Зарубежные страны никогда не готовы передавать основные технологии в Иран
Указав на опыт торгово-экономических обменов с иностранными странами, Лидер заявил: "Этот опыт показывает нам, что зарубежные страны никогда не готовы передавать важные технологии в Иран, особенно в нефтяной, нефтехимической и автомобильной отраслях, поэтому правительственные органы должны стремиться использовать собственные потенциалы для достижения этих технологий".
*Мы отбросили врага на всех аренах, в экономической войне тоже решительно отбросим врага
"И друзья, и враги должны знать, что мы уже оттеснили врага на военных, политических и аренах. Мы оттеснили врага в различных сферах, ... в экономической войне мы тоже решительно отбросим врага", заявил аятолла Хаменеи.

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