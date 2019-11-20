Лидер призвал к развитию экономических отношений путем дипломатии

*Благодаря деятельности экономических активистов мы превратим санкции от угроз в возможности

"Если иранский народ и экономические активисты страны смогут подорвать санкции, опираясь на собственные потенциалы, то санкционный фактор прекратит санкции, потому что им будет нанесен ущерб", добавил Лидер.

*Зарубежные страны никогда не готовы передавать основные технологии в Иран

Указав на опыт торгово-экономических обменов с иностранными странами, Лидер заявил: "Этот опыт показывает нам, что зарубежные страны никогда не готовы передавать важные технологии в Иран, особенно в нефтяной, нефтехимической и автомобильной отраслях, поэтому правительственные органы должны стремиться использовать собственные потенциалы для достижения этих технологий".

*Мы отбросили врага на всех аренах, в экономической войне тоже решительно отбросим врага

"И друзья, и враги должны знать, что мы уже оттеснили врага на военных, политических и аренах. Мы оттеснили врага в различных сферах, ... в экономической войне мы тоже решительно отбросим врага", заявил аятолла Хаменеи.

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