Начало строительство транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Азербайджан с Казахстаном

Как сообщает АПА-Экономикс, на официальном мероприятии приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жумагалиев Аскар, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и глава компании «AzerTelecom» Фуад Аллахвердиев.

Отметим, что ранее основной инициатор и организатор проекта компания «AzerTelecom» с целью проведения транскаспийской оптической магистрали подписала контракт с компаниями «Transtelecom» и «KazTransCom».

Строительные работы транскаспийской магистрали длиной 400 км завершатся в 2021 году. Пропускная способность фибероптического канала связи, который соединит Европу и Азию, составит 4-6 Tb/s.