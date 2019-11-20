20 нояб. 2019 г., 10:34
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News Code: 83562273
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Начало строительство транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Азербайджан с Казахстаном

Начало строительство транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Азербайджан с Казахстаном

Баку, 20 декабря, ИРНА - В городе Актау (Казахстан) состоялось мероприятие в связи с началом проведения транскаспийской фибероптической линии по дну Каспийского моря, которая соединит Казахстан с Азербайджаном.

Как сообщает АПА-Экономикс, на официальном мероприятии приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жумагалиев Аскар, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и глава компании «AzerTelecom» Фуад Аллахвердиев.
Отметим, что ранее основной инициатор и организатор проекта компания «AzerTelecom» с целью проведения транскаспийской оптической магистрали подписала контракт с компаниями «Transtelecom» и «KazTransCom».
Строительные работы транскаспийской магистрали длиной 400 км завершатся в 2021 году. Пропускная способность фибероптического канала связи, который соединит Европу и Азию, составит 4-6 Tb/s.

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