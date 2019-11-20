Глава минэнерго Ирана отправится в Москву

Как отмечается в сообщении, стороны также обсудят договоренности, достигнутые в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в 16-18 июня в Иране.
В Иране с 16 по 18 июня прошло 15-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров между Ираном и Россией были подписаны 12 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, здравоохранения, туризма и транспорта.
Торгово-экономическое взаимодействие в текущем году демонстрирует положительную динамику. В январе-июне 2019 г. объем российско-иранского товарооборота составил 1,2 млрд долларов США, что превысило показатели аналогичного периода 2018 г. на 17,3 %.
Тегеран, 20 декабря. ИРНА — Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан 21 декабря в четверг с рабочим визитом посетит Москву, где встретится с российским коллегой сопредседателем российско-иранской межправкомиссии Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба миниэнерого Ирана.
Как отмечается в сообщении, стороны также обсудят договоренности, достигнутые в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в 16-18 июня в Иране.
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