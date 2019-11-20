Казахстан назвал Иран большим потенциалом для инвестиций

"Исследования показывают, что потенциал в Хузестане в сферах металлургии, нефти и сельского хозяйства аналогичен потенциалу в Казахстане", - сказал генеральный консул во вторник в кулуарах встречи с вице-президентом торговой палаты Ахваза в беседе с корреспондентом ИРНА.
"Стратегическая география, закон о защите иностранных инвесторов во всех областях, государственная поддержка инвесторов, налоговые льготы на землю и недвижимость, а также предоставление объектов иностранным инвесторам являются преимуществами Бендер-Аббаса", - добавил он.
Вице-президентом торговой палаты Ахваза Сейед Солтан Хосейни также в свою очередь, заявил, что "провинция Хузестан обладает высоким инвестиционным потенциалом в различных секторах, таких как сельское хозяйство и туризм, поэтому мы приветствуем присутствие иностранных инвесторов в этой провинции".
"В области сельского хозяйства можно сказать, что финики Хузестана являются лучшими для экспорта в другие страны", - заключил он.
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