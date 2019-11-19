19 нояб. 2019 г., 23:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83561982
0 Persons

Лидер: в ходе недавних событий мы отбросили врага назад

Лидер: в ходе недавних событий мы отбросили врага назад

Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Друзья и враги должны знать, что в ходе недавних событий в области безопасности мы отбросили врага назад, заявил Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи на встрече с рядом производителей и предпринимателей.

"И друзья, и враги должны знать, что мы уже оттеснили врага на военных, политических и аренах, акции в последние дни были связаны с безопасностью, а не народными. Мы оттеснили врага в различных сферах, ... в экономической войне мы тоже решительно отбросим врага", заявил аятолла Хаменеи.

 Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
5 + 7 =