Лидер: в ходе недавних событий мы отбросили врага назад

"И друзья, и враги должны знать, что мы уже оттеснили врага на военных, политических и аренах, акции в последние дни были связаны с безопасностью, а не народными. Мы оттеснили врага в различных сферах, ... в экономической войне мы тоже решительно отбросим врага", заявил аятолла Хаменеи.

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